Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

XALIMANEWS: Après un mois de détention au Maroc, les 18 supporters sénégalais poursuivis pour voies de fait ont été condamnés à des peines allant de 3 mois à 1 an de prison ferme, selon un communiqué publié ce jeudi soir par la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Le tribunal de grande instance de Rabat a suivi les réquisitions du procureur du Roi, estimant les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. La partie civile avait demandé une application stricte de la loi, tandis que l’avocat de la défense sollicitait la clémence du tribunal et plaidait la nullité des faits. Après trois heures de délibération, le verdict a été rendu, suscitant une vive émotion dans la salle d’audience : certains détenus ont eu du mal à contenir leur détresse, et l’un d’eux a même été victime d’un malaise nécessitant une prise en charge.

Face à cette situation, le Directeur du Port Autonome de Dakar, Waly Diouf Bodian, a réagi en appelant à une extension des récompenses initialement prévues pour l’équipe nationale aux supporters détenus. Selon lui, ces compatriotes ont fait preuve de mérite et doivent être honorés par la nation, à l’image des Lions de la Teranga.

« Ces supporters ont représenté le Sénégal avec passion et courage. Leur engagement mérite reconnaissance et respect », a souligné M. Bodian. Son appel relance le débat sur la manière dont le Sénégal peut reconnaître et récompenser les fervents supporters, même lorsqu’ils traversent des épreuves judiciaires à l’étranger.

Cette prise de position intervient dans un contexte où la décision de justice marocaine a été perçue par beaucoup comme sévère, et où les familles et proches des supporters espèrent une intervention diplomatique et un soutien moral de la part de l’État sénégalais.