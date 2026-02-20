Nos 18 compatriotes au Maroc : l’heure de la réaction

XALIMANEWS: Il y a des décisions qui dépassent le cadre judiciaire pour toucher au cœur même d’une nation. La condamnation des 18 supporters sénégalais au Maroc laisse un goût amer. Des peines de prison ferme, prononcées au terme d’une audience tendue, ont plongé des familles entières dans l’angoisse et l’incompréhension.

Le Maroc, pays que nous avons longtemps considéré comme un frère, a infligé à nos compatriotes des sanctions que beaucoup jugent sévères. Pour nombre de Sénégalais, ces supporters n’étaient pas des criminels, mais des passionnés venus encourager leur équipe nationale. Aujourd’hui, ils se retrouvent derrière les barreaux, loin des leurs, dans un pays ami où ils pensaient célébrer le football.

La douleur est d’autant plus vive que la plupart d’entre eux sont des pères de famille. Des hommes qui ont des responsabilités, des enfants qui les attendent, des foyers désormais fragilisés. Derrière chaque condamné, il y a une épouse inquiète, des parents éprouvés, des enfants privés de leur soutien.

Face à cette situation, le silence ne peut être une option. Les autorités sénégalaises doivent réagir avec fermeté et dignité. Une action diplomatique forte est attendue pour défendre nos compatriotes et obtenir des mesures de clémence ou un aménagement de peine.

Au-delà de l’État, la nation tout entière est interpellée. Une marche pacifique pour exprimer notre solidarité serait un signal fort. La mise en place d’une cagnotte nationale pourrait également soulager les familles éprouvées par cette épreuve.

Dans les moments difficiles, un peuple se reconnaît à sa capacité à protéger les siens. Nos supporters ne doivent pas être abandonnés. Leur sort engage notre conscience collective.