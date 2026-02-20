A la UneInternational

Nos 18 compatriotes au Maroc : l’heure de la réaction

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Il y a des décisions qui dépassent le cadre judiciaire pour toucher au cœur même d’une nation. La condamnation des 18 supporters sénégalais au Maroc laisse un goût amer. Des peines de prison ferme, prononcées au terme d’une audience tendue, ont plongé des familles entières dans l’angoisse et l’incompréhension.

Le Maroc, pays que nous avons longtemps considéré comme un frère, a infligé à nos compatriotes des sanctions que beaucoup jugent sévères. Pour nombre de Sénégalais, ces supporters n’étaient pas des criminels, mais des passionnés venus encourager leur équipe nationale. Aujourd’hui, ils se retrouvent derrière les barreaux, loin des leurs, dans un pays ami où ils pensaient célébrer le football.

La douleur est d’autant plus vive que la plupart d’entre eux sont des pères de famille. Des hommes qui ont des responsabilités, des enfants qui les attendent, des foyers désormais fragilisés. Derrière chaque condamné, il y a une épouse inquiète, des parents éprouvés, des enfants privés de leur soutien.

Face à cette situation, le silence ne peut être une option. Les autorités sénégalaises doivent réagir avec fermeté et dignité. Une action diplomatique forte est attendue pour défendre nos compatriotes et obtenir des mesures de clémence ou un aménagement de peine.

Au-delà de l’État, la nation tout entière est interpellée. Une marche pacifique pour exprimer notre solidarité serait un signal fort. La mise en place d’une cagnotte nationale pourrait également soulager les familles éprouvées par cette épreuve.

DEPECHES

Primes des Lions : toujours rien
Primes des Lions : toujours rien
Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme
Sénégal : vers une meilleure planification des événements religieux

Dans les moments difficiles, un peuple se reconnaît à sa capacité à protéger les siens. Nos supporters ne doivent pas être abandonnés. Leur sort engage notre conscience collective.

Share This Article
Previous Article Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Dernière minute: Abdou Nguer placé sous mandat de dépôt, le jour du jugement connu

A la UneActualites

Affaire des présumés homosexuels : Pape B. B. Ndiaye arrêté, l’enquête révèle un réseau, d’autres chutes à venir

A la UneActualites

Affaire présumée d’homosexualité/ arrestation du journaliste Pape. B. B. Ndiaye: Ce qu’il faut savoir

A la UneActualites

Le procureur de la République détaille le décès d’Abdoulaye Bâ : chute fatale du 4ᵉ étage, issue de secours scellée et fumée dans le pavillon

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme

Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille