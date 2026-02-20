Depeches

Touba: Comment F. Mbaye, 21 ans, envoyait des photos intimes et extorquait de l’argent grâce à l’IA

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou, à Touba, a annoncé le 19 février 2026 l’interpellation de Fallou Mbaye, 21 ans, soupçonné de cyber-escroquerie, chantage, usurpation d’identité et usage illicite de l’intelligence artificielle (IA). L’affaire fait suite à une plainte déposée le 16 février par une femme dont les images personnelles avaient été détournées pour créer de faux profils.

Un stratagème sophistiqué

Le suspect, qui se révélait être l’ex-beau-frère de la plaignante, avait mis au point une méthode complexe pour tromper ses victimes :

Il collectait des photos et vidéos de sa victime sur ses statuts WhatsApp pour créer un profil féminin crédible. Il transformait sa voix en temps réel grâce à des outils d’IA pour simuler des appels audio et vidéo avec une « vraie » femme. Sous cette fausse identité, il contactait plusieurs hommes et femmes, envoyait des contenus à caractère sexuel et sollicitait des transferts d’argent ou de crédit téléphonique.

Des victimes piégées et rançonnées

DEPECHES

Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: 14 porteurs du VIH identifiés, un suspect arrêté à Thiès après son mariage
Diplomatie parlementaire: El Malick Ndiaye renforce les liens avec Oman, la Republique Tchèque et l’Indonésie
Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : le journaliste Pape Birame Bigué Ndiaye écarté des cas positifs
Kahone : hébergé par la famille, L. Sall enlève leur fillette de 5 ans et la tue, le film du crime atroce

Les investigations ont montré que plusieurs personnes ont été lourdement lésées :

Certaines ont vu leur image utilisée à des fins de prostitution virtuelle. D’autres ont été invitées à des appels vidéo intimes sous l’influence de la voix synthétique du suspect. Des victimes ont compris la fraude seulement lorsqu’on leur a demandé une aide financière.

Confronté aux preuves numériques, Fallou Mbaye a reconnu l’ensemble des faits et a admis avoir collecté de nombreuses images compromettantes de ses victimes.

Garde à vue et enquête en cours

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Les autorités poursuivent l’enquête pour identifier toutes les victimes touchées par ce réseau, qui combinait cyber-escroquerie, chantage et manipulation via intelligence artificielle.

Cette affaire met en lumière les nouveaux risques liés à l’IA dans la criminalité numérique, où des technologies de pointe sont détournées pour tromper et exploiter des personnes, parfois au sein même de leur cercle familial

Share This Article
Previous Article Kaffrine : membre de l’APR morte après un coup de brique, Ndiaga Niang principal mis en cause en difficulté
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Depeches

Émeutes à l’UCAD : les cerveaux présumés des saccages identifiés et envoyés devant le juge, selon le procureur

Depeches

Affaire des homosexuels : Magib Seck fait des révélations sur une soirée chez Pape Cheikh, les gendarmes à la recherche des participants

Depeches

Keur Massar : la Brigade de Recherches interpelle quatre nouveaux suspects dans l’affaire Pape Cheikh et Cie

Depeches

Incendie au ministère des Finances : aucune victime, la situation sous contrôle

Previous Next
A LIRE AUSSI
A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme

Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars