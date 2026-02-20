Touba: Comment F. Mbaye, 21 ans, envoyait des photos intimes et extorquait de l’argent grâce à l’IA

XALIMANEWS: Le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou, à Touba, a annoncé le 19 février 2026 l’interpellation de Fallou Mbaye, 21 ans, soupçonné de cyber-escroquerie, chantage, usurpation d’identité et usage illicite de l’intelligence artificielle (IA). L’affaire fait suite à une plainte déposée le 16 février par une femme dont les images personnelles avaient été détournées pour créer de faux profils.

Un stratagème sophistiqué

Le suspect, qui se révélait être l’ex-beau-frère de la plaignante, avait mis au point une méthode complexe pour tromper ses victimes :

Il collectait des photos et vidéos de sa victime sur ses statuts WhatsApp pour créer un profil féminin crédible. Il transformait sa voix en temps réel grâce à des outils d’IA pour simuler des appels audio et vidéo avec une « vraie » femme. Sous cette fausse identité, il contactait plusieurs hommes et femmes, envoyait des contenus à caractère sexuel et sollicitait des transferts d’argent ou de crédit téléphonique.

Des victimes piégées et rançonnées

Les investigations ont montré que plusieurs personnes ont été lourdement lésées :

Certaines ont vu leur image utilisée à des fins de prostitution virtuelle. D’autres ont été invitées à des appels vidéo intimes sous l’influence de la voix synthétique du suspect. Des victimes ont compris la fraude seulement lorsqu’on leur a demandé une aide financière.

Confronté aux preuves numériques, Fallou Mbaye a reconnu l’ensemble des faits et a admis avoir collecté de nombreuses images compromettantes de ses victimes.

Garde à vue et enquête en cours

Le mis en cause a été placé en garde à vue. Les autorités poursuivent l’enquête pour identifier toutes les victimes touchées par ce réseau, qui combinait cyber-escroquerie, chantage et manipulation via intelligence artificielle.

Cette affaire met en lumière les nouveaux risques liés à l’IA dans la criminalité numérique, où des technologies de pointe sont détournées pour tromper et exploiter des personnes, parfois au sein même de leur cercle familial