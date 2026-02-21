Actualites

Présumé homosexuel arrété à Tivaoune: l’enquête s’étend après les aveux du principal suspect

L’enquête ouverte à par la Brigade de Recherches de Keur Massar autour de l’interpellation d’un individu soupçonné à Tivaoune dans une affaire liée à des pratiques sexuelles entre hommes connaît de nouveaux développements.

Selon des informations rapportées par Libération, lors d’un second interrogatoire, Madiama Diagne a reconnu être attiré par les hommes depuis son adolescence. Il aurait également apporté des précisions aux enquêteurs concernant des vidéos à caractère sexuel retrouvées dans son téléphone.

Toujours d’après la même source, le mis en cause aurait cité deux anciens partenaires présumés, ce qui pourrait conduire les investigations à s’élargir à d’autres personnes.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités éventuelles dans cette affaire.

