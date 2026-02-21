Vers une justice moderne et adaptée au Sénégal 2050 (ministre)

A la UneActualites

XALIMANEWS: La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Yassine Fall, a réaffirmé vendredi à Saint-Louis l’engagement du gouvernement à conduire les réformes nécessaires pour moderniser le système judiciaire sénégalais. Elle intervenait lors de la cérémonie solennelle de rentrée judiciaire du ressort de la Cour d’appel de Saint-Louis pour l’année 2026.

Selon la ministre, ces réformes visent à renforcer la justice sénégalaise en lui offrant les moyens humains, financiers, matériels et technologiques indispensables à l’exercice serein et efficace de sa mission. L’administration judiciaire reste, selon elle, le socle de l’État de droit, garante de la paix sociale et du développement durable.

Mme Fall a également rappelé que le Sénégal traverse une période de profondes mutations, portées par des projets et stratégies majeures comme l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, la SND 2025-2029, le New deal technologique, les recommandations des Assises de la justice et la Lettre de politique sectorielle du ministère de la Justice.

Le thème de cette première rentrée judiciaire a été « La modernisation du secteur public de la justice à l’ère du numérique », soulignant l’importance de l’intégration des nouvelles technologies dans le fonctionnement de la justice.

Yassine Fall a confirmé la détermination du gouvernement à moderniser la justice sénégalaise, en renforçant ses moyens et en intégrant le numérique, dans le cadre des grandes stratégies de développement du pays.

