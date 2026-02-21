Celebrites

Arrestation du tiktokeur Zale Mbaye : les détails d’une traque menée entre Dakar et Nioro

XALIMANEWS: L’enquête menée par la Brigade de Recherches de Keur Massar sur un réseau présumé impliquant des pratiques homosexuelles continue de livrer ses développements. La Gendarmerie nationale a procédé à l’interpellation de Saliou Mbaye, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Zale.

Selon des sources sécuritaires, après l’éclatement du dossier dans lequel sont cités plusieurs individus, dont Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, le mis en cause aurait quitté Dakar pour se réfugier dans le département de Nioro, dans la région de Kaolack. Il aurait ainsi tenté de se faire discret en attendant une opportunité pour traverser la frontière et rejoindre la Gambie.

Informés de sa présence par leurs collègues de Keur Massar, les éléments de la Brigade territoriale de Nioro, dirigés par l’Adjudant-chef Souleymane Thior, ont mené des investigations qui ont permis de le localiser dans le quartier Nouroulaye. Il a été arrêté en soirée sans incident.

Avec cette interpellation, le nombre de personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire s’élève désormais à vingt-et-un. Placé en garde à vue, le suspect devait être transféré à Dakar ce samedi pour la suite de la procédure.

Il convient de rappeler que Saliou Mbaye aurait déjà fait l’objet d’une interpellation par le passé dans une affaire de nature similaire.

