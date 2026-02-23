Ligue 2 : le joueur de l’AS Saloum Youssou Diouf décède après un malaise à Thiès

XALIMANEWS: Le football sénégalais est en deuil. Youssou Diouf, joueur de l’AS Saloum, a perdu la vie à la suite d’un malaise survenu à la fin du match opposant son équipe à Amitié FC, dans le cadre de la 16e journée du championnat de Ligue 2.

Selon la chaîne spécialisée D’Sports, le drame s’est produit au stade Maniang Soumaré de Thiès. La rencontre s’était pourtant achevée sur un score nul et vierge (0-0), avant que le joueur ne soit victime d’un malaise qui lui sera fatal.

Ce nouveau décès rappelle un précédent douloureux pour le football national. La saison dernière, l’Union sportive de Ouakam (USO) avait perdu son capitaine, Fadiouf Ndiaye, victime lui aussi d’un malaise en plein match.

Ce drame relance la question du suivi médical et des dispositifs d’urgence lors des compétitions, dans un contexte où la santé des joueurs demeure un enjeu majeur pour les instances sportives.