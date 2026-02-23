UCAD : le COUD annonce une bonne nouvelle pour les étudiants

Actualites

XALIMANEWS: La direction du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (COUD) a annoncé, dans un communiqué, la réouverture du campus social de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD) jeudi matin, à l’exception des pavillons B et F, tandis que les six autres campus sociaux ouvriront de ‘’manière progressive’’.

‘’À l’issue du Conseil d’Administration du jeudi 19 février 2026, Ia direction du Centre des oeuvres universitaires de Dakar informe que la réouverture des six campus sociaux se fera de manière progressive pour accompagner les activités pédagogiques’’, ajoutant que ‘’le COUD [va accueillir] les étudiants ce jeudi 26 février 2026 dès 9 h’’, lit-on dans le texte.

Le campus social de l’UCAD, la plus grande université du pays, est fermé depuis le 9 février, date de la mort de Abdoulaye Ba, étudiant de 21, en deuxième année de Licence de Médecine, après que des forces de l’ordre y sont intervenues pour disperser une manifestation d’étudiants opposés à la réforme du système d’attribution des bouses.

D’autres universités du pays se sont également jointes aux mouvements de grève et autres échauffourées.

Dans son communiqué annonçant la réouverture du campus social de l’UCAD, la direction du COUD déclare en outre l’interdiction ‘’formelle’’ de ‘’toutes les activités politiques, toutes les manifestations culturelles, à connotation ethnique ou régionaliste’’.

Elle invite par ailleurs les résidents au respect du règlement intérieur, à la compréhension, à la discipline et à la responsabilité, pour un campus de solidarité et de paix totale.

APS

