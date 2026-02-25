Assemblée nationale : Malick Ndiaye met en avant le rôle clé des questions d’actualité

XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, s’est réjoui mardi à Dakar de la tenue des sessions plénières consacrées aux questions d’actualité posées par les députés aux membres du gouvernement. Selon lui, ces séances constituent « une expression vivante de la vitalité démocratique du pays ».

Depuis l’installation de la 15ᵉ législature en décembre 2024, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement se sont rendus à quatre reprises à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Ces échanges sont encadrés par l’article 104 du règlement intérieur de l’Assemblée, qui prévoit qu’au moins une journée par trimestre, pendant la session ordinaire unique, soit consacrée aux « questions d’actualité au gouvernement ».

Pour Malick Ndiaye, la tenue régulière de ces sessions en vingt-six mois « traduit la solidité de nos institutions, la maturité de notre pratique parlementaire et la centralité du dialogue républicain dans la conduite des affaires publiques ». Il souligne que cet exercice « n’est ni une formalité ni un simple rituel institutionnel », mais « un moment de vérité démocratique, un espace d’interpellation, de clarification et de reddition de comptes, au service exclusif des citoyens ».

Le président de l’Assemblée a également salué la disponibilité du Premier ministre et des membres du gouvernement, qui se mettent « avec responsabilité, disponibilité et transparence » à la disposition des députés. « Cette présence et cet esprit d’ouverture renforcent la confiance entre les pouvoirs publics et consolident l’État de droit », a-t-il conclu