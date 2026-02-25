A la UnePolitique

Assemblée nationale : Malick Ndiaye met en avant le rôle clé des questions d’actualité

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale, Malick Ndiaye, s’est réjoui mardi à Dakar de la tenue des sessions plénières consacrées aux questions d’actualité posées par les députés aux membres du gouvernement. Selon lui, ces séances constituent « une expression vivante de la vitalité démocratique du pays ».

Depuis l’installation de la 15ᵉ législature en décembre 2024, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement se sont rendus à quatre reprises à l’Assemblée nationale pour répondre aux questions des députés. Ces échanges sont encadrés par l’article 104 du règlement intérieur de l’Assemblée, qui prévoit qu’au moins une journée par trimestre, pendant la session ordinaire unique, soit consacrée aux « questions d’actualité au gouvernement ».

Pour Malick Ndiaye, la tenue régulière de ces sessions en vingt-six mois « traduit la solidité de nos institutions, la maturité de notre pratique parlementaire et la centralité du dialogue républicain dans la conduite des affaires publiques ». Il souligne que cet exercice « n’est ni une formalité ni un simple rituel institutionnel », mais « un moment de vérité démocratique, un espace d’interpellation, de clarification et de reddition de comptes, au service exclusif des citoyens ».

Le président de l’Assemblée a également salué la disponibilité du Premier ministre et des membres du gouvernement, qui se mettent « avec responsabilité, disponibilité et transparence » à la disposition des députés. « Cette présence et cet esprit d’ouverture renforcent la confiance entre les pouvoirs publics et consolident l’État de droit », a-t-il conclu

Share This Article
Previous Article Assemblée nationale : Malick Ndiaye met en avant le rôle clé des questions d’actualité
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneActualites

Inondations au Sénégal : 8 390 ménages aidés, 75 510 bénéficiaires pour 1,614 milliard FCFA, selon le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.

A la UnePolitique

Keur Massar : tensions ouvertes entre Dr Seydou Diallo et Waly Diouf Bodian au sein de PASTEF

Politique

Polémique: Les proches de Mimi charge Cheikh Bara Ndiaye et l’accuse d’opportunisme politique

A la UneActualites

Dossier Pape Cheikh Diallo et Cie : contrôle judiciaire, mandats de dépôt et nouvelles interpellations

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ligue 2 : le joueur de l’AS Saloum Youssou Diouf décède après un malaise à Thiès

Sports

Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien