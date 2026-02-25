Politique

Homosexualité au Sénégal : l’APR fustige le revirement du Premier ministre

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: L’un des porte-paroles de l’APR, Alioune Badara Coulibaly, a dénoncé le revirement du Pastef et de son leader, le Premier ministre Ousmane Sonko, concernant la question de l’homosexualité au Sénégal. Dans une publication récente, il critique le projet de loi déposé par le Premier ministre à l’Assemblée nationale, qui vise à durcir les peines pour relations homosexuelles, les portant de un à cinq ans à cinq à dix ans d’emprisonnement.

Selon M. Coulibaly, cette décision tranche avec l’engagement initial du Pastef de criminaliser l’homosexualité une fois au pouvoir. « Au bout de deux années de tergiversations, le discours et les intentions varient. On ne criminalise plus. On pénalise durement », écrit-il, dénonçant ce qu’il considère comme une posture opportuniste pour séduire l’opinion publique.

Le porte-parole de l’APR reproche également au Premier ministre de se défausser sur son prédécesseur, le président Macky Sall, pour justifier sa décision. « Avec cette nouvelle loi, on peut avoir ce qu’on cherche. Alors que si nous criminalisons, ceux qui étaient là pendant douze ans sans jamais le faire vont chanter partout que nous bafouons les droits humains », cite-t-il.

Pour Alioune Badara Coulibaly, la position de Macky Sall reste plus claire et courageuse sur le sujet. Il rappelle que dès 2014, le président Sall avait affirmé que « notre pays n’est pas prêt à dépénaliser l’homosexualité », précisant que ce phénomène est contraire à la religion musulmane et relève de la spécificité culturelle du Sénégal, tout en insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas d’homophobie.

Selon lui, le Pastef et Sonko, en durcissant simplement les peines, ne font que rejoindre la position de Macky Sall, sans véritable changement de fond. « Avant, la loi punissait de un à cinq ans d’emprisonnement, aujourd’hui elle passe de cinq à dix ans. Sinon il n’y a rien qui change », conclut M. Coulibaly.

DEPECHES

Assemblée nationale : Malick Ndiaye met en avant le rôle clé des questions d’actualité
Assemblée nationale : Malick Ndiaye met en avant le rôle clé des questions d’actualité
Moussa Bocar Thiam confiant : « Aucun mandat de dépôt ne sera décerné contre moi »
Sous le feu des critiques, Sonko devant les députés aujourd’hui

Le porte-parole de l’APR s’interroge sur les raisons de cette volte-face et sur l’absence de cohérence entre les promesses électorales et les décisions législatives, dans un contexte où l’homosexualité reste criminalisée dans 26 pays africains.

Share This Article
Previous Article Assemblée nationale : Malick Ndiaye met en avant le rôle clé des questions d’actualité
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UnePolitique

Keur Massar : tensions ouvertes entre Dr Seydou Diallo et Waly Diouf Bodian au sein de PASTEF

Politique

Polémique: Les proches de Mimi charge Cheikh Bara Ndiaye et l’accuse d’opportunisme politique

Politique

Mort d’Aïssatou Ba à Kaffrine: l’APR condamne une agression criminelle et exige justice

Politique

« Le rapport ne m’impute aucune infraction » : Abdoulaye Diouf Sarr réagit sur les fonds Covid-19 à sa convocation…

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ligue 2 : le joueur de l’AS Saloum Youssou Diouf décède après un malaise à Thiès

Sports

Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien