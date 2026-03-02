Depeches

Attaque armée au village de Boucotte : L’usine “La Casamançaise” prise pour cible, six suspects interpellés

XALIMANEWS: Une attaque armée a visé le village de Boucotte, où des individus lourdement armés ont pris d’assaut l’usine « La Casamançaise», selon des informations rapportées par le journal Libération.

D’après la même source, les assaillants ont fait irruption sur le site industriel dans des circonstances encore floues. L’intervention rapide des forces de défense et de sécurité a permis de retrouver et d’interpeller six suspects, cueillis par les gendarmes au terme d’une opération menée dans la zone.

Les motivations exactes de cette attaque ne sont pas encore connues. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les faits et de déterminer les responsabilités.

