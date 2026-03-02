International

Guy Marius Sagna après la mort d’Ali Khamenei : « Je partage la douleur du peuple iranien »

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Le député sénégalais Guy Marius Sagna a vivement réagi à l’annonce de la mort du guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali Khamenei, qu’il attribue aux États-Unis et à Israël.

Dans une publication, l’élu a présenté ses condoléances au peuple iranien et à ses dirigeants, exprimant sa solidarité à travers des messages en persan signifiant : « Je vous présente mes condoléances » et « Je partage votre douleur ».

Guy Marius Sagna a ensuite dénoncé ce qu’il qualifie d’« impérialisme », estimant que dominer et soumettre des peuples par la force peut traduire une supériorité technique momentanée, mais révèle, selon lui, une « petitesse civilisationnelle ». « Une grande civilisation se mesure dans son respect des autres », a-t-il affirmé.

S’adressant aux peuples engagés dans des luttes pour leur souveraineté, le parlementaire met en garde contre des tentatives d’assassinats de dirigeants, de coups d’État, d’utilisation de groupes armés par procuration ou d’interventions militaires directes.

DEPECHES

Golfe : De fortes explosions entendues à Doha, Manama, Abou Dhabi et Dubaï
Mort d’Ali Khamenei : l’Iran confie la transition à un trio institutionnel
Frappe iranienne en Israël : huit morts et plusieurs blessés à Bet Shemesh
L’Iran en deuil : le Guide suprême Ali Khamenei annoncé mort

Enfin, il réaffirme son engagement pour « un monde multipolaire », dans lequel chaque peuple choisirait souverainement ses orientations politiques, économiques, sociales et culturelles, sans exploitation d’un pays par un autre. « Un autre monde est nécessaire et possible », conclut-il.

Share This Article
Previous Article Attaque armée au village de Boucotte : L’usine “La Casamançaise” prise pour cible, six suspects interpellés
Next Article Ousmane Sonko : « La Coalition Diomaye Président est une aubaine, pas une menace »
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

International

Guy Marius Sagna qualifie les frappes d’Israël et des États-Unis contre l’Iran d’« actes terroristes » et exprime sa solidarité avec Téhéran

International

140 valises marquées « Free Palestine » retardent un vol El Al à Los Angeles

International

Ouverture de la ligne Montréal-Dakar d’Air Transat : L’Aviation civile canadienne en mission à Dakar

A la UneInternational

Nos 18 compatriotes au Maroc : l’heure de la réaction

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc

Basket

Défaite face à la Côte d’Ivoire : Desagana Diop pointe « un cruel manque de réussite »

Sports

Basket – Mondial FIBA 2027 : les Lions lancent leur campagne à Dakar face à la Côte d’Ivoire