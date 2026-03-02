Guy Marius Sagna après la mort d’Ali Khamenei : « Je partage la douleur du peuple iranien »

XALIMANEWS: Le député sénégalais Guy Marius Sagna a vivement réagi à l’annonce de la mort du guide suprême iranien, l’Ayatollah Ali Khamenei, qu’il attribue aux États-Unis et à Israël.

Dans une publication, l’élu a présenté ses condoléances au peuple iranien et à ses dirigeants, exprimant sa solidarité à travers des messages en persan signifiant : « Je vous présente mes condoléances » et « Je partage votre douleur ».

Guy Marius Sagna a ensuite dénoncé ce qu’il qualifie d’« impérialisme », estimant que dominer et soumettre des peuples par la force peut traduire une supériorité technique momentanée, mais révèle, selon lui, une « petitesse civilisationnelle ». « Une grande civilisation se mesure dans son respect des autres », a-t-il affirmé.

S’adressant aux peuples engagés dans des luttes pour leur souveraineté, le parlementaire met en garde contre des tentatives d’assassinats de dirigeants, de coups d’État, d’utilisation de groupes armés par procuration ou d’interventions militaires directes.

Enfin, il réaffirme son engagement pour « un monde multipolaire », dans lequel chaque peuple choisirait souverainement ses orientations politiques, économiques, sociales et culturelles, sans exploitation d’un pays par un autre. « Un autre monde est nécessaire et possible », conclut-il.