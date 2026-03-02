Iran : Ali Larijani rejette toute négociation avec les États-Unis

XALIMANEWS: Le chef du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a rejeté fermement lundi toute perspective de négociation avec les États-Unis.

Sur X, il a accusé le président Donald Trump d’avoir semé « le chaos » au Moyen-Orient à travers l’offensive menée en coordination avec Israël. « Nous ne négocierons pas avec les États-Unis », a-t-il affirmé. « Trump a plongé la région dans le chaos avec ses ‘rêves illusoires’ et s’inquiète désormais de nouvelles pertes parmi les forces américaines », a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région, où les opérations militaires et les menaces diplomatiques se multiplient, laissant entrevoir une escalade potentielle des conflits.