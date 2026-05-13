Hajj 2026: un Sénégalais décède à Médine

XALIMANEWS: La Direction générale du Pèlerinage (DGP) a annoncé le décès d’un pèlerin sénégalais survenu ce 13 mai 2026 à Médine, en Arabie saoudite.

Selon le communiqué rendu public par la DGP, le défunt, M. Ibrahima Mbaye, âgé de 81 ans, aurait été victime d’un malaise. Le décès est intervenu alors qu’il se trouvait dans la ville sainte dans le cadre des rites du Hajj.

L’autorité en charge de l’organisation du pèlerinage indique que le pèlerin était membre du regroupement Rao Peulh. Elle a, dans la même note, exprimé sa compassion et présenté ses condoléances au chef du regroupement ainsi qu’à l’ensemble de la communauté des pèlerins sénégalais.

La DGP a également formulé des prières à l’endroit du défunt, demandant à Allah de lui accorder Sa miséricorde, d’agréer son intention de pèlerinage et de lui offrir les récompenses d’un Hajj mabrour