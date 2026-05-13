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À Nairobi, Bassirou Diomaye Faye plaide pour un partenariat Afrique-France basé sur le respect mutuel

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XALIMANEWS: Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa gratitude envers les autorités kényanes à l’issue de sa visite à Nairobi dans le cadre du premier Sommet Africa Forward.

Dans une publication rendue publique après son départ de la capitale kényane, le chef de l’État a tenu à remercier chaleureusement son homologue kényan, William Ruto, ainsi que le peuple du Kenya pour l’accueil qui lui a été réservé.

« Au moment de quitter Nairobi, je tiens à adresser au Président William Ruto et au peuple frère du Kenya l’expression de ma profonde gratitude pour l’accueil chaleureux et les délicates attentions », a écrit le président sénégalais.

Bassirou Diomaye Faye a également salué la tenue du premier Sommet Africa Forward, qu’il considère comme une étape importante dans le renouvellement des relations entre l’Afrique et la France.

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Le président sénégalais a félicité William Ruto et Emmanuel Macron pour la réussite de cette rencontre internationale, soulignant qu’elle ouvre la voie à « un dialogue rénové entre l’Afrique et la France, fondé sur le respect mutuel et un partenariat gagnant-gagnant ».

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