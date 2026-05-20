Crises sécuritaires en Afrique : Malick Ndiaye mise sur le dialogue parlementaire

XALIMANEWS: Le président de l’Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, a salué mardi l’importance de la diplomatie parlementaire dans le renforcement de la coopération internationale et la gestion des crises entre États.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture de la 32e Assemblée régionale Afrique de Assemblée parlementaire de la Francophonie, le responsable parlementaire sénégalais a insisté sur la place centrale des institutions parlementaires dans les relations internationales.

« Cette Assemblée régionale a rappelé une vérité essentielle : la diplomatie parlementaire n’est pas une diplomatie secondaire. Elle apporte une contribution singulière, précieuse et irremplaçable aux relations entre les peuples et les États », a déclaré Malick Ndiaye.

Selon lui, cette forme de coopération permet de préserver le dialogue entre les nations même dans des contextes de tensions diplomatiques ou de crises géopolitiques. Il estime qu’elle contribue également à renforcer la confiance et à maintenir des passerelles entre les peuples.

Face à la multiplication des crises sécuritaires, des tensions géopolitiques et des difficultés économiques sur le continent, le président de l’Assemblée nationale a plaidé pour une coopération interparlementaire « plus structurée, visible et opérationnelle ».

Au cours de cette rencontre de l’APF, Malick Ndiaye a également réaffirmé l’attachement des États membres à la souveraineté africaine, qu’il considère comme une exigence politique, institutionnelle et économique.

La 32e Assemblée régionale Afrique de l’APF a été marquée par plusieurs décisions importantes. Les participants ont notamment décidé de poursuivre les concertations pour la création d’un comité mixte interparlementaire dédié à la situation dans la région des Grands Lacs.

Une mission de contact et d’information sera aussi organisée en Guinée-Bissau sous la conduite de la section sénégalaise de l’APF. Par ailleurs, la section togolaise a été désignée pour mener une mission auprès des pays membres de l’Alliance des États du Sahel.

Enfin, le Sénégal a signé deux mémorandums de coopération interparlementaire avec la Côte d’Ivoire et la République gabonaise afin de renforcer les échanges institutionnels entre les différents parlements africains.