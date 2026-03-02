Depeches

Policier, marabouts, agents commerciaux… les dessous explosifs des nouvelles arrestations dans l’affaire Pape C Diallo et Cie

XALIMANEWS: L’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie connaît de nouveaux développements. À ce jour, 33 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête, et une nouvelle vague d’interpellations pourrait suivre, informe Libération dans sa publication du jour.

Ces nouvelles arrestations interviennent après les révélations d’un inculpé lors de son audition dans le fond, qui a désigné plusieurs présumés complices. Parmi les personnes concernées figurent un policier de la circulation, marabouts et un agent commercial, mettant en lumière l’ampleur du réseau présumé.

Vendredi dernier, le juge a délivré le 30ᵉ mandat de dépôt, portant ainsi à 33 le nombre total d’inculpés. L’identité des quatre dernières personnes interpellées reste partiellement révélée, mais elles s’ajoutent à cette liste déjà conséquente

