Ousmane Sonko : « La Coalition Diomaye Président est une aubaine, pas une menace »

XALIMANEWS: Face aux rumeurs et aux tensions au sein de la mouvance présidentielle, le leader de Ousmane Sonko a adressé un message ferme à sa base : savoir raison garder. Alors que des rencontres au Palais entre le Président Diomaye Faye et les cadres de Pastef avaient suscité des interrogations, Sonko a réaffirmé l’importance de l’unité et la primauté de sa formation politique.

Pour le chef des Patriotes, l’alliance avec la Coalition Diomaye Président ne constitue pas une menace, mais une opportunité stratégique. « Je ne veux plus entendre les militants parler de la coalition en termes négatifs », a-t-il insisté. L’ouverture au rassemblement est conditionnée au respect de la hiérarchie politique : Pastef conserve son poids historique et refuse toute tentative de division interne.

Le leader a également souligné que la majorité des tensions proviennent des « nouveaux arrivants » dans la mouvance, ces acteurs qui ont rejoint le projet lors de l’élection de 2024. Selon lui, 95 % des polémiques émane de ces derniers, tandis que la légitimité du Parti repose sur ceux qui ont porté le combat sur la durée.

Sonko a tenu à rassurer ses militants sur la solidité du binôme exécutif et la coordination avec le Palais, tout en martelant : « Pastef est plus que jamais fort » et « il n’y a pas de miracle en politique ». Le message est clair : le navire patriote garde le cap, et la base doit rester unie, vigilante et confiante dans l’avenir.

Entre huis clos présidentiel et mise au point musclée, le leader des Patriotes montre ainsi que l’unité et la légitimité historique restent les piliers de sa stratégie politique, tandis que le jeu avec la coalition doit se dérouler dans le respect de ses règles.

