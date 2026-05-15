Affaire Pape Cheikh Diallo: cité dans l’enquête, Ndiaga Seck tombe entre les mains de la DIC

XALIMANEWS: Selon des informations relayées par Seneweb￼ et reprises par Xalima￼, Matar Ndiaga Seck, plus connu sous le nom de Ndiaga Seck, a été interpellé par la Division des investigations criminelles (DIC). Âgé de 51 ans, il faisait l’objet d’un avis de recherche lancé par le commissariat urbain de Linguère.

Son nom aurait été mentionné par Ahmadou Lamine Dia dans le cadre de l’enquête déclenchée après l’arrestation de 22 personnes soupçonnées d’homosexualité dans le Djoloff.

D’après les éléments de l’enquête, les policiers disent avoir réuni plusieurs indices ayant conduit à son audition pour des faits présumés d’actes contre nature. Après le placement sous mandat de dépôt de plusieurs personnes arrêtées dans cette affaire, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Louga a délivré une délégation judiciaire au commissariat urbain de Linguère afin de poursuivre les investigations