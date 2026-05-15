Démantèlement d’une bande armée à Ndamatou : cinq récidivistes interpellés après une série d’agressions nocturnes

XALIMANEWS: Dans la nuit du 12 au 13 mai 2026, le Commissariat d’arrondissement de Ndamatou a procédé à l’interpellation de cinq (05) individus récidivistes, impliqués dans une série d’agressions nocturnes commises à bord de véhicules volés ou signalés. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violences et usage d’armes, dissimulation de plaques d’immatriculation ainsi que détention et usage de chanvre indien.

L’opération fait suite à une mission de sécurisation nocturne menée par la Brigade de Recherches dans le quartier de Sékhawga. Au cours de cette intervention, les agents ont repéré un véhicule suspect de type Peugeot 307 bleue stationné dans une zone sombre, attirant immédiatement leur attention en raison de son comportement inhabituel.

Les occupants du véhicule avaient volontairement masqué la plaque d’immatriculation à l’aide d’un mélange de sable et d’eau, dans le but de la rendre illisible et d’éviter toute identification. Positionnés à un carrefour stratégique permettant plusieurs voies de fuite, ils semblaient attendre le moment propice pour s’en prendre à d’éventuelles victimes.

L’intervention rapide des forces de l’ordre a permis de neutraliser les cinq individus sans incident majeur. Une fouille minutieuse du véhicule a ensuite été effectuée, permettant la découverte de deux coupe-coupe dissimulés sous les sièges arrière ainsi que de deux joints de chanvre indien entamés.

Interrogés sur place, les suspects n’ont pu fournir aucune explication crédible sur leur présence groupée et armée à une heure aussi tardive. Leur attitude a renforcé les soupçons des enquêteurs quant à leur implication dans des activités criminelles organisées.

Cette arrestation met un terme à une série d’agressions nocturnes qui semaient la psychose dans plusieurs quartiers, notamment Nguiranène, Darou Marnane, Yonou Darou, ainsi que dans les zones de Tally Boubess et de la corniche Serigne Modou. Les enquêteurs indiquent que le mode opératoire restait identique, avec un groupe de cinq individus surgissant d’un véhicule pour agresser violemment et dépouiller les passants.

Les investigations ont révélé que la bande utilisait initialement une Peugeot 406 grise avant de changer récemment pour une Peugeot 307 bleue, dans le but de contourner la surveillance policière et d’échapper aux signalements. Malgré cette tentative de dissimulation, les forces de sécurité ont réussi à remonter jusqu’au groupe.

Les vérifications effectuées au fichier central ont confirmé que les cinq mis en cause sont des récidivistes notoires, déjà déférés par le passé pour des faits similaires. Lors de la séance de tapissage, plusieurs victimes ont formellement reconnu le véhicule et identifié les suspects sans équivoque.

Les cinq individus ont été placés en garde à vue et l’enquête se poursuit afin de déterminer d’éventuelles complicités ainsi que d’autres faits similaires qui pourraient leur être imputés dans la zone.