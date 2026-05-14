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Faux commissaire sur la RN2 : un homme arrêté alors qu’il escortait des camions contre de l’argent

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XALIMANEWS: Les éléments de la Brigade de Proximité de Ross Béthio ont mis fin aux agissements d’un individu qui se faisait passer pour un commissaire de police afin d’organiser des escortes illégales sur l’axe Rosso-Dakar.

L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années et domicilié à Richard-Toll, a été interpellé mardi par les forces de sécurité dans le cadre des opérations de sécurisation des routes nationales.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect utilisait une fausse identité de commissaire de police pour escorter, contre rémunération, des véhicules de transport de marchandises circulant entre Rosso et Dakar.

Il a été arrêté sur la RN2, à hauteur de Ross Béthio, alors qu’il convoyait deux camions en provenance d’Algérie.

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Les agents ont également découvert sur lui une fausse carte professionnelle utilisée pour donner du crédit à ses activités frauduleuses.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer l’étendue du réseau et d’identifier d’éventuelles complicités.

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