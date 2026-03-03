Organisation interne : PASTEF renforce sa dynamique de mobilisation

XALIMANEWS: Le Bureau politique de PASTEF–Les Patriotes s’est réuni ce jour au siège du parti, sous la présidence de son leader, Ousmane Sonko.

Au cours de cette rencontre, plusieurs points inscrits à l’ordre du jour ont été examinés par les responsables de la formation politique. Les échanges ont notamment porté sur le suivi et l’évaluation de l’état d’avancement du processus de vente des nouvelles cartes de membre, une étape jugée stratégique dans la dynamique d’organisation et de structuration du parti.

Les membres du Bureau politique ont ainsi passé en revue les différentes phases déjà exécutées, tout en mettant l’accent sur la nécessité d’accélérer et d’optimiser la distribution des cartes afin de consolider la base militante à l’échelle nationale.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des activités régulières de coordination et de pilotage menées par la direction de PASTEF–Les Patriotes, dans un contexte marqué par la volonté affichée de renforcer l’ancrage et la mobilisation des militants.