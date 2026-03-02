Décès d’Ali Khamenei : un registre de condoléances ouvert à l’ambassade d’Iran à Dakar

XALIMANEWS: Un registre de condoléances sera ouvert dès mercredi à l’ambassade de la République islamique d’Iran à Dakar, à la suite du décès du Guide suprême iranien, Ali Khamenei, survenu samedi à l’âge de 86 ans, a appris l’APS de source diplomatique.

Selon les informations recueillies, le registre restera accessible jusqu’au vendredi, de 9 heures à 15 heures, permettant aux autorités sénégalaises, aux membres du corps diplomatique ainsi qu’aux citoyens souhaitant exprimer leur solidarité, de rendre hommage à la plus haute autorité politique et religieuse de la République islamique.

D’après les autorités iraniennes, Ali Khamenei aurait été assassiné le samedi 28 février 2026 à Téhéran, après que sa résidence a été prise pour cible lors de frappes attribuées aux États-Unis et à Israël. La même vague d’attaques aurait également coûté la vie à plusieurs hauts responsables de l’appareil sécuritaire iranien, dont le chef de l’armée, le général Abdolrahim Moussavi, et le commandant des Gardiens de la révolution, Mohammad Pakpour.

Pour assurer la continuité de l’État, un trio composé du président iranien Massoud Pezeshkian, du chef du pouvoir judiciaire Gholamhossen Mohseni Ejei et d’un juriste du Conseil des Gardiens de la Constitution a été désigné pour gérer la transition, selon les annonces faites à Téhéran.

Cette disparition ouvre une séquence politique majeure pour l’Iran, tant sur le plan interne que géopolitique, dans un contexte de fortes tensions régionales.