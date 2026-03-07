A la UnePolitique

« Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
3 Min Read

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dévoilé ce samedi à Dakar les nouvelles orientations de la coalition Diomaye Président, appelant ses membres à s’engager pleinement dans la vulgarisation de l’action gouvernementale.

S’exprimant lors de l’assemblée générale de restructuration tenue au King Fahd Palace, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de transformer cette coalition en une structure « ouverte, efficiente et opérationnelle », capable d’accompagner l’action du pouvoir dans toutes les localités du pays.

« Cette coalition sera pleinement au service de la vulgarisation de l’action du gouvernement », a déclaré le président, appelant les leaders politiques, élus locaux et militants à se mobiliser sans réserve.

Une coalition relancée après une période de léthargie

DEPECHES

« Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président
« Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président
« Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président
Politique et gouvernance : Aminata Touré confirme son engagement auprès de Bassirou Diomaye Faye

Le président Faye est revenu sur sa décision prise le 11 novembre 2025 de désigner Aminata Touré comme coordonnatrice de la coalition, en remplacement de Aïda Mbodj.

Selon lui, cette restructuration vise à mettre fin à la « léthargie » qui affectait la coalition depuis plusieurs mois et à la rendre plus active sur le terrain.

« Nous avons voulu corriger cette léthargie pour que la coalition reste debout sur ses deux jambes », a-t-il expliqué devant les responsables politiques et les militants réunis pour l’occasion.

Une présence dans tout le Sénégal

Dans son discours, le chef de l’État a exhorté les membres de la coalition à se déployer dans l’ensemble du territoire national.

Son objectif : voir la coalition Diomaye Président présente dans tous les départements, communes, villages et quartiers, afin d’expliquer et de défendre les actions du gouvernement auprès des populations.

Un message de reconnaissance aux alliés

Revenant sur la naissance de la coalition avant l’élection présidentielle de 2024, Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage aux leaders politiques qui l’ont soutenu dans un contexte particulièrement difficile.

Il a rappelé qu’à l’époque, son parti, le PASTEF dirigé par Ousmane Sonko, était dissous par l’ancien régime, ce qui l’avait contraint à emprunter des récépissés de partis pour porter sa candidature.

Malgré ces obstacles, la coalition avait réussi à mobiliser un large soutien qui a conduit à sa victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle avec 54,28 % des voix.

« Nous exercerons ce pouvoir avec vous »

Pour le président sénégalais, cette assemblée générale marque aussi un moment de reconnaissance envers les alliés qui ont choisi de l’accompagner, y compris lorsqu’il était en détention.

« Cette victoire est la somme de tous ces apports. Ce pouvoir, nous l’avons conquis avec vous et nous l’exercerons avec vous », a-t-il déclaré.

Avant de conclure par une promesse forte adressée à ses partenaires politiques :

« Cette coalition, je ne la trahirai jamais. »

Xalimasn.com

Share This Article
Previous Article Assemblée générale de la coalition Diomaye : pendant que la classe politique s’agite, Ousmane Sonko crée la surprise… dans les champs
Next Article « Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

ActualitesPolitique

“Plus de 350 maires prêts pour 2029” : appel public à un second mandat pour Diomaye Faye

A la UneActualites

Diplomatie parlementaire : Malick Ndiaye reçoit les ambassadeurs de la Finlande, de la Russie, de l’Espagne et de la Turquie à Dakar.

A la UneActualites

Escalade au Moyen-Orient : appel téléphonique entre Diomaye Faye et Mohammed ben Salman

A la UneActualites

Moussa Diop et Cheikh Oumar Diagne convoqués à la Sûreté urbaine après des déclarations visant Ousmane Sonko

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc