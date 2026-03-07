« Cette coalition, je ne la trahirai jamais » : Bassirou Diomaye Faye fixe les nouvelles orientations de Diomaye Président

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a dévoilé ce samedi à Dakar les nouvelles orientations de la coalition Diomaye Président, appelant ses membres à s’engager pleinement dans la vulgarisation de l’action gouvernementale.

S’exprimant lors de l’assemblée générale de restructuration tenue au King Fahd Palace, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de transformer cette coalition en une structure « ouverte, efficiente et opérationnelle », capable d’accompagner l’action du pouvoir dans toutes les localités du pays.

« Cette coalition sera pleinement au service de la vulgarisation de l’action du gouvernement », a déclaré le président, appelant les leaders politiques, élus locaux et militants à se mobiliser sans réserve.

Une coalition relancée après une période de léthargie

Le président Faye est revenu sur sa décision prise le 11 novembre 2025 de désigner Aminata Touré comme coordonnatrice de la coalition, en remplacement de Aïda Mbodj.

Selon lui, cette restructuration vise à mettre fin à la « léthargie » qui affectait la coalition depuis plusieurs mois et à la rendre plus active sur le terrain.

« Nous avons voulu corriger cette léthargie pour que la coalition reste debout sur ses deux jambes », a-t-il expliqué devant les responsables politiques et les militants réunis pour l’occasion.

Une présence dans tout le Sénégal

Dans son discours, le chef de l’État a exhorté les membres de la coalition à se déployer dans l’ensemble du territoire national.

Son objectif : voir la coalition Diomaye Président présente dans tous les départements, communes, villages et quartiers, afin d’expliquer et de défendre les actions du gouvernement auprès des populations.

Un message de reconnaissance aux alliés

Revenant sur la naissance de la coalition avant l’élection présidentielle de 2024, Bassirou Diomaye Faye a rendu hommage aux leaders politiques qui l’ont soutenu dans un contexte particulièrement difficile.

Il a rappelé qu’à l’époque, son parti, le PASTEF dirigé par Ousmane Sonko, était dissous par l’ancien régime, ce qui l’avait contraint à emprunter des récépissés de partis pour porter sa candidature.

Malgré ces obstacles, la coalition avait réussi à mobiliser un large soutien qui a conduit à sa victoire dès le premier tour de l’élection présidentielle avec 54,28 % des voix.

« Nous exercerons ce pouvoir avec vous »

Pour le président sénégalais, cette assemblée générale marque aussi un moment de reconnaissance envers les alliés qui ont choisi de l’accompagner, y compris lorsqu’il était en détention.

« Cette victoire est la somme de tous ces apports. Ce pouvoir, nous l’avons conquis avec vous et nous l’exercerons avec vous », a-t-il déclaré.

Avant de conclure par une promesse forte adressée à ses partenaires politiques :

« Cette coalition, je ne la trahirai jamais. »

