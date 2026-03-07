ActualitesPolitique

“Plus de 350 maires prêts pour 2029” : appel public à un second mandat pour Diomaye Faye

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Lors de l’Assemblée générale de la coalition Bassirou Diomaye Faye Président, tenue ce samedi, le maire de Tassette, Dr Mamadou Thiaw, a lancé un appel clair en faveur d’une candidature du chef de l’État à un second mandat en 2029.

Prenant la parole devant les responsables politiques et les élus locaux réunis pour la rencontre, l’édile a demandé à Aminata Touré de transmettre directement ce message au président de la République. Selon lui, une large majorité de maires soutient déjà cette perspective.

« Plus de 400 maires élus au suffrage universel ont décidé d’accompagner le Président. Certains maires sont dehors parce que la salle est pleine à craquer. Une chose est sûre : plus de 350 maires sont prêts à élire le Président Bassirou Diomaye Faye en 2029 », a déclaré Dr Mamadou Thione.

Cette déclaration intervient dans un contexte où la coalition présidentielle cherche à consolider ses bases politiques et territoriales. La mobilisation des maires et des élus locaux apparaît ainsi comme un levier stratégique pour préparer les échéances politiques à venir

Share This Article
Previous Article Herman J. Cohen, vétéran de la diplomatie américaine, appuie Macky Sall pour l’ONU
Next Article Abdourahmane Diouf : « Il y a un seul gardien, le gardien de la Constitution : Bassirou Diomaye Faye »
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Affaire Softcare : Ibrahima Sy calme le jeu, mais les consommateurs restent inquiets

Actualites

Assassinat d’Ali Khamenei : Serigne Mountakha exprime sa solidarité au peuple iranien

Actualites

Commémoration de la naissance de Cheikh Abdou Khadr Djeylani : grande journée spirituelle à Darou Salam Keur Massar

A la UneActualites

Diplomatie parlementaire : Malick Ndiaye reçoit les ambassadeurs de la Finlande, de la Russie, de l’Espagne et de la Turquie à Dakar.

Previous Next
A LIRE AUSSI
Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…

Football

Football : Walid Regragui quitte officiellement le poste de sélectionneur du Maroc

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

Football

Kalidou Koulibaly brise le silence : « Libérer nos supporters ! »

A la Une Sports

Marche à Dakar et Rufisque pour la libération de 18 supporters sénégalais détenus au Maroc