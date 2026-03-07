“Plus de 350 maires prêts pour 2029” : appel public à un second mandat pour Diomaye Faye

XALIMANEWS: Lors de l’Assemblée générale de la coalition Bassirou Diomaye Faye Président, tenue ce samedi, le maire de Tassette, Dr Mamadou Thiaw, a lancé un appel clair en faveur d’une candidature du chef de l’État à un second mandat en 2029.

Prenant la parole devant les responsables politiques et les élus locaux réunis pour la rencontre, l’édile a demandé à Aminata Touré de transmettre directement ce message au président de la République. Selon lui, une large majorité de maires soutient déjà cette perspective.

« Plus de 400 maires élus au suffrage universel ont décidé d’accompagner le Président. Certains maires sont dehors parce que la salle est pleine à craquer. Une chose est sûre : plus de 350 maires sont prêts à élire le Président Bassirou Diomaye Faye en 2029 », a déclaré Dr Mamadou Thione.

Cette déclaration intervient dans un contexte où la coalition présidentielle cherche à consolider ses bases politiques et territoriales. La mobilisation des maires et des élus locaux apparaît ainsi comme un levier stratégique pour préparer les échéances politiques à venir