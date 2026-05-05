Ce qui se joue vraiment derrière le meeting de Diomaye à Mbour: pourquoi le 9 mai peut tout changer…

XALIMANEWS: À l’occasion du deuxième anniversaire de son accession au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye s’apprête à franchir une étape politique décisive. Le chef de l’État organise, ce samedi 9 mai 2026, un grand meeting au stade Caroline Faye de Mbour, dans un contexte marqué par des tensions internes et une recomposition du paysage politique.

Selon L’Observateur, cet événement dépasse largement le simple cadre d’une célébration de mi-mandat. Il s’agit d’un moment stratégique où le président entend transformer son bilan en levier politique, à l’approche des prochaines échéances électorales. Entre démonstration de force et affirmation d’une ligne politique autonome, Diomaye cherche à consolider sa position.

Le quotidien L’As souligne que « Diomaye tâte le pouls du terrain ». La coalition Diomaye-Président a récemment fait face à la presse pour dévoiler les contours de ce meeting-bilan, prévu dans une atmosphère politique tendue, notamment au sein de l’exécutif. Ce climat particulier donne à l’événement une dimension encore plus cruciale.

Le choix de Mbour n’est pas anodin. Originaire de ce département, le chef de l’État y espère un bain de foule capable de renforcer sa légitimité populaire. Dans un contexte où son leadership est de plus en plus contesté dans certains cercles politiques, ce retour aux sources apparaît comme une tentative de reconquête symbolique et stratégique.

De son côté, WalfQuotidien estime que le président « se pèse dans son fief ». En toile de fond, la rupture avec Ousmane Sonko et le parti PASTEF semble désormais actée. Le meeting du 9 mai devient ainsi un test grandeur nature pour mesurer sa capacité de mobilisation en dehors de cette formation politique.

Pour le journal, l’enjeu est clair : prouver à l’opinion nationale, et surtout à ses anciens alliés, qu’il dispose d’une base politique solide. Ce « meeting de reconnaissance » pourrait bien déterminer la suite de sa trajectoire politique. Une démonstration de force réussie renforcerait sa crédibilité, tandis qu’une mobilisation en demi-teinte risquerait d’alimenter davantage les critiques.

En somme, à Mbour, Bassirou Diomaye Faye ne célèbre pas seulement deux ans de pouvoir : il joue une partie essentielle de son avenir politique