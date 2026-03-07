Herman J. Cohen, vétéran de la diplomatie américaine, appuie Macky Sall pour l’ONU

XALIMANEWS: Herman J. Cohen, figure emblématique de la diplomatie américaine et ancien Sous-secrétaire d’État aux Affaires africaines sous George H. W. Bush, apporte son soutien officiel à Macky Sall pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies.

Avec 38 ans d’expérience au Département d’État et un rôle clé dans la médiation de conflits africains majeurs, Cohen est une voix influente et très respectée sur la scène internationale. Son aval à la candidature de l’ancien président sénégalais envoie un signal fort : Macky Sall est perçu comme un choix « solide et expérimenté » pour diriger l’organisation mondiale.

Le diplomate souligne également l’importance historique qu’aurait l’élection d’un Africain à ce poste stratégique, symbolisant un tournant pour la représentation du continent au cœur de l’ONU.