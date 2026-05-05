Présidentielle 2029 : duel en gestation entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ?

XALIMANEWS: La bataille pour l’élection présidentielle de février 2029 est-elle déjà enclenchée au sommet de l’État ? C’est la question que soulève Sud Quotidien, en pointant les tensions croissantes entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko.

Pour le journal, les signaux sont de plus en plus clairs. « Tout porte à le croire », avance-t-il, évoquant un climat politique marqué par des prises de parole et des positionnements qui laissent entrevoir une rivalité en gestation. La récente sortie médiatique du chef de l’État, lors de son interview accordée le samedi 2 mai à deux médias privés, continue d’alimenter les débats sans que la polémique ne soit totalement retombée.

Dans ce contexte déjà tendu, l’annonce d’un meeting présidentiel prévu le 9 mai apparaît comme une nouvelle étape stratégique. Sud Quotidien y voit même « la première étape » d’un processus politique orienté vers 2029, où chaque camp commencerait à affûter ses armes.

Ainsi, derrière un simple exercice de communication politique, se dessinerait progressivement une bataille de positionnement entre deux figures majeures du pouvoir. Une dynamique qui, si elle se confirme, pourrait profondément redéfinir les équilibres au sein du régime et installer, dès maintenant, les prémices d’un affrontement électoral à venir.