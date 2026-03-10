Actualites

Accident de Médina : le certificat médical d’Azoura Fall au cœur d’une vive controverse

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read

XALIMANEWS: L’accident impliquant Azoura Fall, présenté comme proche du Premier ministre Ousmane Sonko, suscite un débat qui dépasse largement le simple fait divers. Après avoir percuté un fidèle près d’une mosquée à la Médina, une polémique est née autour d’un élément avancé pour sa défense : un certificat médical évoquant une possible altération de ses facultés mentales. Cette information alimente les interrogations dans l’opinion publique.

En effet, dans la législation sénégalaise, l’obtention d’un permis de conduire est conditionnée par la présentation d’un certificat médical attestant que la personne est physiquement et mentalement apte à conduire. Cette exigence vise à garantir la sécurité routière et à éviter que des personnes présentant des troubles incompatibles avec la conduite puissent prendre le volant.

Dans ce contexte, l’argument médical avancé dans cette affaire soulève une contradiction apparente. Si l’intéressé est considéré comme ne disposant pas de toutes ses facultés mentales, la question se pose alors de savoir comment il a pu être autorisé à conduire un véhicule. À l’inverse, s’il était jugé apte à conduire au moment de l’obtention de son permis, l’utilisation d’un tel argument dans le cadre judiciaire peut sembler difficile à comprendre pour une partie de l’opinion.

Cette situation met en lumière un besoin de clarification de la part des autorités compétentes. Pour préserver la confiance du public dans les institutions et dans l’application équitable de la loi, beaucoup estiment que des explications transparentes devraient être apportées afin de lever toute ambiguïté autour de cette affaire.

