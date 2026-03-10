Viol collectif présumé sur une mineure de 14 ans : les révélations troublantes de l’affaire de Sicap-Mbao

XALIMANEWS: Une affaire d’une extrême gravité secoue depuis plusieurs jours la banlieue dakaroise. À Sicap-Mbao, une mineure de 14 ans se retrouve au cœur d’un scandale impliquant une douzaine de jeunes hommes âgés pour la plupart entre 15 et 19 ans. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, cette affaire, qui continue de livrer de nombreuses zones d’ombre, a déjà conduit au déferrement de dix suspects devant le parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

D’après les informations rapportées, l’enquête ouverte par les limiers de Sicap-Mbao porte sur plusieurs infractions graves, notamment association de malfaiteurs, séquestration et viol collectif présumé. Les premières investigations indiquent que la jeune victime, identifiée sous les initiales A.B. Kane, aurait subi un premier abus présumé l’avant-veille des faits, soit le mardi, impliquant deux membres du groupe. Cet épisode serait resté relativement discret au départ, avant que l’affaire ne prenne une tournure beaucoup plus grave dans la nuit du 5 au 6 mars, lorsque d’autres abus présumés auraient été commis.

Toujours selon les informations du journal, la mineure aurait été attirée dans un appartement appartenant à une commerçante actuellement à Dubaï. En son absence, son fils, qui occupait les lieux, aurait pris l’habitude d’y recevoir des amis. C’est dans cet appartement que la jeune fille aurait été reçue à deux reprises : d’abord l’avant-veille, puis dans la nuit du 5 au 6 mars. Plusieurs adolescents âgés de 14 à 18 ans, dont certains se connaissaient déjà, sont cités dans le dossier de l’enquête.

Parmi les éléments les plus troublants révélés par l’enquête figure la présence de deux frères dans le groupe, issus du même père et de la même mère. Selon des sources citées par L’Observateur, l’aîné aurait eu des relations avec la mineure avant de laisser la place à son cadet, un détail qui renforce l’émotion et la consternation autour de cette affaire.

La situation aurait finalement basculé après l’intervention du père de la victime. Celui-ci aurait surpris certains des mis en cause et réussi à appréhender deux d’entre eux. Cet épisode aurait déclenché l’ouverture officielle de l’enquête policière et permis aux forces de l’ordre d’identifier progressivement plusieurs suspects.

Les investigations menées par la police ont conduit à l’interpellation de dix suspects sur les douze présumés impliqués, qui ont été déférés devant le parquet du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Toutefois, selon les informations rapportées, deux individus considérés comme essentiels dans le dossier sont toujours en fuite, dont le jeune homme qui occupait l’appartement où les faits se seraient produits.

Les limiers poursuivent activement leurs recherches afin de mettre la main sur ces derniers suspects et de faire toute la lumière sur cette affaire qui provoque une vive indignation dans la banlieue dakaroise. Par ailleurs, des sources proches du dossier indiquent que l’enquête devra encore déterminer avec précision les circonstances des faits et les responsabilités de chacun, un élément déterminant pour la qualification pénale finale.