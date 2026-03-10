Médina : Azoura Fall percute un fidèle, la police évite un lynchage

XALIMANEWS – Un incident s’est produit à Médina lorsque Azoura Fall, à bord de son véhicule, a accidentellement percuté un fidèle qui priait près de la mosquée à côté de la Poste de Médina.

La manœuvre maladroite a provoqué la colère des fidèles présents, certains tentant de s’en prendre au conducteur. La police est rapidement intervenue, empêchant un lynchage et mettant Azoura Fall à l’abri. Il est actuellement au commissariat de Médina.

Le fidèle blessé a été évacué par les sapeurs-pompiers vers une structure sanitaire pour recevoir des soins appropriés.

L’affaire est désormais sous la responsabilité des autorités compétentes pour enquête