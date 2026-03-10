Actualites

Thiès : des Jakartamen interpellent un ASP roulant sans casque et l’escortent au commissariat

Une scène peu ordinaire s’est produite à Thiès, où des conducteurs de motos-taxis, communément appelés Jakartamen, ont interpellé un agent de sécurité de proximité (ASP) qui circulait sans casque.

Selon des témoins, les Jakartamen ont décidé de faire respecter la réglementation routière en arrêtant l’agent, avant de l’escorter jusqu’au commissariat afin qu’il s’acquitte de l’amende prévue pour ce type d’infraction. Le montant de la contravention s’élèverait à 6 000 francs CFA, conformément aux règles en vigueur.

La scène, largement commentée par les riverains, illustre pour beaucoup le principe selon lequel nul n’est au-dessus de la loi, quel que soit son statut ou sa fonction

