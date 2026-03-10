Kaolack : arrêté avec des machines à coudre volées, un suspect fait tomber tout un réseau

XALIMANEWS: Le Commissariat Central de Kaolack a procédé à l’interpellation de trois individus impliqués dans une affaire de vols avec effraction et de recel au Centre Commercial de Kaolack. Parmi les suspects figurent l’auteur présumé principal d’une série de cambriolages ainsi que deux complices accusés de recel.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’opération a été déclenchée à la suite de l’exploitation d’un renseignement opérationnel signalant l’arrestation d’un individu suspect par des vigiles d’une société de la place, à proximité du centre commercial. L’homme, qui transportait deux machines à coudre et une vingtaine de coupons de tissu, avait tenté de prendre la fuite avant d’être finalement rattrapé par les forces de l’ordre.

Lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu avoir cambriolé un atelier de couture situé dans le marché. Les investigations ont également révélé qu’il s’agirait d’un multirécidiviste, déjà impliqué dans plusieurs plaintes enregistrées depuis décembre 2025 pour des faits similaires, notamment le vol de cinq machines à coudre et d’une centaine de tissus.

La poursuite de l’enquête a permis aux policiers d’identifier et d’interpeller deux receleurs établis respectivement à Touba et Mbacké. Le premier a reconnu avoir acheté une machine à coudre volée pour la somme de 65 000 francs CFA, tandis que le second, malgré ses dénégations, a été trouvé en possession d’une machine à coudre qui a été saisie et placée sous scellé.

Les trois individus ont été placés en garde à vue, tandis que l’enquête se poursuit afin de déterminer l’ampleur exacte du réseau et d’identifier d’éventuels autres complices.