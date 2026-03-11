Tivaouane : 5 millions FCFA volés à une AVEC, les coffrets retrouvés vides au cimetière 

XALIMANEWS – Des individus non identifiés ont cambriolé, mardi, le domicile de la trésorière d’une Association villageoise d’épargne et de crédit (AVEC) située au quartier Goumoune, emportant deux coffrets contenant les fonds de cotisation, pour un montant total estimé à cinq millions de francs CFA, a appris l’APS de sources sécuritaires.

La victime, âgée de 45 ans et agent de sécurité de proximité (ASP) en service dans la cité religieuse de Tivaouane, s’est rendue au commissariat urbain aux environs de 13 h 35 pour signaler le vol. Les coffrets étaient entreposés sous les escaliers de son domicile.

Selon les mêmes sources, c’est un membre de l’association qui l’a informée de la découverte des coffrets vides au cimetière du quartier Goumoune.

Le commissariat urbain de Tivaouane a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce vol et d’identifier les auteurs.