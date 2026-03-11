Depeches

Affaire Ouzin Keita/ Dakar, Thiès, Kaolack : la DIC traque un réseau criminel et de chantage sexuel

XALIMANEWS: La Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à un important coup de filet concernant des faits d’association de malfaiteurs, actes contre nature et chantage à caractère sexuel. L’enquête met au jour un réseau complexe actif à Dakar, Thiès et Kaolack, avec des ramifications en Gambie, où aurait été localisé l’administrateur des groupes en ligne « Nekh Nekh » et « No Limit ».

Lors de l’opération, un élève de 14 ans a été trouvé dans un appartement à Ouest-Foire, sous emprise de prédateurs qui se partageaient son exploitation. Selon Libération, au moins trois des mis en cause utilisaient de fausses identités.

Parmi les suspects, El Hadi Malick Paye alias “Ass” a avoué être en couple avec Alioune Badara Thiam, qu’il trompait également avec Ouzin Keita. Pape Samba Faye a reconnu être courtisé par Ouzin Keita, tandis que Toube Touré Ndiaye a parlé d’un « mari » qui le rémunérait après chaque acte sexuel. Chérif Abdoulaye Diagne aurait transmis des sextapes à son partenaire.

Ces révélations sordides témoignent de la complexité et de l’ampleur du réseau, désormais au cœur d’une enquête qui pourrait s’avérer tentaculaire. La DIC continue de poursuivre les investigations afin de démanteler l’ensemble des ramifications de cette affaire.

