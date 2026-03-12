Actualites

Actes contre-nature : ces députés qui se sont abstenus à l’Assemblée nationale

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté ce mercredi la loi visant à durcir les peines contre les actes contre-nature. Sur 138 députés votants, 135 ont dit oui et trois se sont abstenus. Aucune voix n’a été contre.

Selon Les Échos, les députés qui ont choisi l’abstention sont Thierno Alassane Sall, Abdou Mbow et Thérèse Faye. Leur position a attiré l’attention, car elle tranche avec l’unanimité quasi totale du Parlement.

Si la loi durcit les sanctions existantes, certains acteurs et citoyens réclamaient une criminalisation plus stricte des actes contre-nature, ce qui n’a pas été retenu dans le texte final. Le débat a donc mis en lumière les divergences entre durcissement des peines et criminalisation totale, reflet des discussions sensibles autour de ce sujet dans la société sénégalaise.

Share This Article
Previous Article Iran menace Google, Amazon et Microsoft au Moyen-Orient : quelles cibles pour la guerre économique ?
Next Article Viol et actes sexuels entre personnes de même sexe : Mouhamadou Bamba Cissé détaille le renforcement de la loi au Sénégal
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Éducation, santé, chômage : Ousmane Sonko alerte sur les urgences sociales et appelle à un sursaut national

Actualites

Consommer local : Diomaye annonce une nouvelle stratégie pour protéger les produits sénégalais

A la UneActualites

Communiqué du Conseil des ministres du mercredi 11 mars 2026

Actualites

Procès en Appel des 18 supporters : Les motivations du Parquet marocain

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification

Basket

Éliminatoires FIBA 2026 : lourd revers pour les Lionnes du Sénégal face aux Américaines

Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…