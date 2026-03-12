Actes contre-nature : ces députés qui se sont abstenus à l’Assemblée nationale

XALIMANEWS: L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté ce mercredi la loi visant à durcir les peines contre les actes contre-nature. Sur 138 députés votants, 135 ont dit oui et trois se sont abstenus. Aucune voix n’a été contre.

Selon Les Échos, les députés qui ont choisi l’abstention sont Thierno Alassane Sall, Abdou Mbow et Thérèse Faye. Leur position a attiré l’attention, car elle tranche avec l’unanimité quasi totale du Parlement.

Si la loi durcit les sanctions existantes, certains acteurs et citoyens réclamaient une criminalisation plus stricte des actes contre-nature, ce qui n’a pas été retenu dans le texte final. Le débat a donc mis en lumière les divergences entre durcissement des peines et criminalisation totale, reflet des discussions sensibles autour de ce sujet dans la société sénégalaise.