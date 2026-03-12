Iran menace Google, Amazon et Microsoft au Moyen-Orient : quelles cibles pour la guerre économique ?

XALIMANEWS: L’Iran a élargi mercredi le champ de ses menaces dans le Golfe. Après que l’armée iranienne a annoncé vouloir frapper « les centres économiques et les banques », l’agence iranienne Tasnim News Agency, proche des Gardiens de la Révolution, a publié sur son canal Telegram une liste de “cibles potentielles”.

Parmi elles figurent plusieurs géants technologiques américains, notamment Google, Amazon, Microsoft, IBM, Oracle et Nvidia, mais uniquement leurs infrastructures situées au Moyen-Orient, comme des bureaux, data centers ou hubs technologiques.

Selon Tasnim, ces infrastructures seraient liées à des systèmes militaires ou de renseignement américains et israéliens, justifiant ainsi leur inclusion sur cette liste. Les experts soulignent toutefois que cette publication relève d’un avertissement stratégique et non d’une attaque imminente.

Cette déclaration s’inscrit dans un contexte de tensions régionales croissantes, où l’Iran cherche à élargir la portée de ses menaces à l’infrastructure économique et technologique, augmentant la pression sur les pays et entreprises liés aux États-Unis.

Les analystes avertissent que cette rhétorique pourrait augmenter les risques cyber et diplomatiques, surtout pour les sociétés américaines implantées dans la région, sans pour autant indiquer un conflit armé direct immédiat.