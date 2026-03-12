International

Iran menace Google, Amazon et Microsoft au Moyen-Orient : quelles cibles pour la guerre économique ?

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: L’Iran a élargi mercredi le champ de ses menaces dans le Golfe. Après que l’armée iranienne a annoncé vouloir frapper « les centres économiques et les banques », l’agence iranienne Tasnim News Agency, proche des Gardiens de la Révolution, a publié sur son canal Telegram une liste de “cibles potentielles”.

Parmi elles figurent plusieurs géants technologiques américains, notamment Google, Amazon, Microsoft, IBM, Oracle et Nvidia, mais uniquement leurs infrastructures situées au Moyen-Orient, comme des bureaux, data centers ou hubs technologiques.

Selon Tasnim, ces infrastructures seraient liées à des systèmes militaires ou de renseignement américains et israéliens, justifiant ainsi leur inclusion sur cette liste. Les experts soulignent toutefois que cette publication relève d’un avertissement stratégique et non d’une attaque imminente.

Cette déclaration s’inscrit dans un contexte de tensions régionales croissantes, où l’Iran cherche à élargir la portée de ses menaces à l’infrastructure économique et technologique, augmentant la pression sur les pays et entreprises liés aux États-Unis.

Les analystes avertissent que cette rhétorique pourrait augmenter les risques cyber et diplomatiques, surtout pour les sociétés américaines implantées dans la région, sans pour autant indiquer un conflit armé direct immédiat.

DEPECHES

France : l’avocat de Madiambal Diagne conteste l’avis d’extradition et saisit la Cour de cassation
Macky Sall à l’ONU : Alassane Ouattara cherche le soutien de Bassirou Diomaye Faye
ONU : Macky Sall seul candidat africain pour le poste de secrétaire général ?
Iran : Mojtaba Khamenei succède à son père assassiné et devient le nouveau Guide suprême
Share This Article
Previous Article Sénégal : Bassirou Diomaye Faye convoque tous les ambassadeurs et consuls… ce qui va se passer les 18 et 19 avril
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneXalima TV

Jàngatu Bés Bi | Sonko/Diomaye : film de la trahison !

By
Xalima
A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger

Nos lecteurs ont lu ensuite

International

Herman J. Cohen, vétéran de la diplomatie américaine, appuie Macky Sall pour l’ONU

International

Guerre Iran–Israël : l’Iran lance de nouveaux missiles, Tel-Aviv sous haute alerte

International

‘La fuite des cerveaux n’est pas une perte’ : Abdou Wahab Ben Geloune plaide pour une Afrique de l’Ouest unie et ambitieuse

DepechesInternational

Sénégal : les zones d’ombre d’une affaire de pédocriminalité impliquant un diplomate français

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football

Coupe du monde 2026 : l’Iran annonce son retrait après sa qualification

Basket

Éliminatoires FIBA 2026 : lourd revers pour les Lionnes du Sénégal face aux Américaines

Football

Décès de Lamine Mboup : Le football sénégalais perd une légende

Football

Week-end européen : les Lions brillent à l’étranger avec buts et passes décisives 

Lutte

Lutte : Modou Lô – Sa Thiès diffusé en direct sur…