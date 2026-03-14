Point-E : Vendeur de brochettes de chat arrêté en flagrant délit à la Corniche

XALIMANEWS: Le Commissariat du Point-E a déféré hier Josep Adjinankou Godwin, surpris en flagrant délit alors qu’il préparait des brochettes à base de viande de chat.

Selon les informations de Libération, l’homme a été intercepté dans les rochers de la Corniche, en train de dépécer deux chats égorgés à l’aide d’un tesson de bouteille. Les animaux avaient été capturés dans un sac, et le suspect se rendait quotidiennement sur les lieux pour préparer la viande qu’il vendait ensuite aux alentours.

Cette arrestation fait suite à la surveillance des activités suspectes sur la Corniche, un site très fréquenté par les habitants et touristes. Le mis en cause a été placé en garde à vue et devrait être poursuivi conformément aux lois en vigueur sur la protection des animaux et l’hygiène alimentaire.