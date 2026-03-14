Thiaroye : Interpellation pour association de malfaiteurs, vol et recel de modems Wi-Fi

XALIMANEWS: Le Commissariat d’Arrondissement de Thiaroye a procédé à l’interpellation d’un individu dans le cadre d’une enquête pour association de malfaiteurs, vol et recel, portant sur un lot de quatre-vingt-dix-sept (97) modems Wi-Fi.

Cette opération fait suite à une plainte déposée par le Chef du Département du Contentieux d’un opérateur de téléphonie et fournisseur d’accès à Internet, signalant l’existence d’un réseau de recel et de vente illégale de modems Wi-Fi sur le marché de Thiaroye.

Pour confirmer ces informations, un agent de la structure lésée s’est rendu sur place en qualité de client. Après avoir repéré un suspect en possession d’un terminal, il a passé une commande de quatre-vingts (80) modems au prix unitaire de 2 500 FCFA, un rendez-vous ayant été fixé par le mis en cause afin de rassembler le stock.

Une mission de surveillance et d’intervention a ensuite été confiée aux éléments de la Brigade de Recherches du commissariat. Le suspect a été interpellé en possession de quatre-vingt-dix-sept (97) modems Wi-Fi, appartenant à la structure plaignante.

Lors de son interrogatoire, l’individu a tenté de nier les faits, affirmant que le matériel provenait d’un fournisseur établi à la “Salle de vente” de Dakar. Il a été placé en garde à vue, tandis que l’ensemble des modems a été consigné au commissariat pour les besoins de l’enquête.