Dakar : Aminata Diop Samb, femme leader et source d’inspiration

XALIMANEWS: À l’occasion du mois de mars, consacré à la femme, la rédaction de Xalima met en lumière des femmes dont le courage, le dévouement et les réalisations restent trop souvent méconnus du grand public sénégalais. Cette année, le choix s’est porté sur Aminata Diop Samb, une figure incontournable du développement social à Dakar.

Juriste d’affaires expérimentée, Aminata Diop Samb est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et d’un Diplôme d’Études Spécialisées (DESS) en droit bancaire de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Depuis 2015, elle dirige le Fonds de Développement et de Solidarité Municipale (FODEM) de la ville de Dakar. Elle a également suivi plusieurs formations certifiantes en microfinance au Sénégal et en droit du développement à l’IDLO à Rome, en Italie. Sa rigueur, sa méthode et sa capacité à construire sont largement reconnues, notamment par les familles les plus vulnérables des 19 communes de Dakar.

Sous sa direction, le FODEM a pour mission de soutenir les populations pauvres et de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes. Mme Samb a initié plusieurs projets concrets, tels que la remise de kiosques multiservices et la signature de conventions de financement pour les membres du RDSES (Regroupement des Diplômés Sans Emploi). Ces initiatives ont permis à de nombreux jeunes diplômés de lancer leurs projets et de générer des revenus durables pour eux-mêmes et leurs familles.

Elle supervise également la Couveuse d’Entreprise pour la Promotion de l’Emploi par la Microfinance (CEPEM), une structure dédiée à la formation et à l’accompagnement des jeunes entrepreneurs. Grâce à ce programme, plusieurs bénéficiaires ont pu créer des boutiques, des activités artisanales ou des services innovants, améliorant ainsi directement leur situation économique et celle de leurs communautés.

Mme Samb a travaillé avec quatre maires successifs — Khalifa Sall, Soham El Wardini, Barthélémy Dias et Abass Fall — et a su maintenir la continuité et l’efficacité du FODEM grâce à son professionnalisme et sa neutralité politique. Sa capacité à coordonner des équipes diversifiées et à dialoguer avec différents acteurs a permis de réaliser de nombreux projets sociaux qui impactent positivement la vie des habitants de Dakar.

Parmi ses actions phares, on note l’accompagnement des jeunes femmes dans le cadre de programmes d’entrepreneuriat, la mise en place d’ateliers de formation professionnelle pour les populations défavorisées, et la facilitation de microcrédits pour soutenir des activités génératrices de revenus. Ces initiatives ont un impact concret sur la vie quotidienne des habitants, contribuant à l’autonomie économique et au bien-être social.

En parallèle, Aminata Diop Samb est une source d’inspiration pour la jeune génération et un modèle pour les femmes qui aspirent à des carrières ambitieuses. Elle est membre de plusieurs associations féminines, notamment l’Association Sénégalaise des Femmes Juristes, Vice-Présidente de l’ASFDU, et membre de l’Observatoire de Coopération Économique et Monétaire (OCEM). Son engagement dépasse le cadre administratif et contribue à promouvoir l’égalité des genres et la participation active des femmes dans la vie économique et sociale.

Discrète, disponible et dévouée, Aminata Diop Samb incarne un modèle de leadership, d’efficacité et de sens social. Elle allie action concrète et vision stratégique pour améliorer la vie des habitants de Dakar et faire avancer le développement local. Grâce à son engagement et à sa détermination, elle demeure une figure emblématique du développement social au Sénégal, et une source d’inspiration pour toutes les générations de femmes.