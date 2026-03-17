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Sénégal : série noire d’incendies – marchés, garages et villages ravagés en moins d’un mois

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XALIMANEWS – Le Sénégal traverse une période particulièrement inquiétante marquée par une multiplication d’incendies à travers plusieurs localités. De Keur Massar à Mbour, en passant par Kaffrine et Dakar, ces sinistres ont causé d’importants dégâts matériels, plongeant des familles et des commerçants dans le désarroi et relançant le débat sur la prévention et la sécurité.

Le 17 mars 2026, un violent incendie a frappé le célèbre garage Ndiaga Ndiaye à Keur Massar. Le feu s’est rapidement propagé, endommageant plusieurs véhicules stationnés sur les lieux. Grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, le pire a pu être évité, mais les dégâts restent considérables.

Quelques jours auparavant, dans la nuit du 15 mars 2026, le marché central de Mbour a été la proie des flammes. Plusieurs boutiques et magasins ont été entièrement détruits, causant d’importantes pertes financières pour les commerçants. Le 12 mars, un scénario similaire s’est produit à Kaffrine, où le marché central a été ravagé, réduisant en cendres de nombreuses cantines et plongeant plusieurs familles dans une situation critique.

À Dakar, le marché de Rebeuss a également été touché le 11 mars 2026 par un incendie qui a détruit plusieurs cantines ainsi que des marchandises. Les commerçants, désemparés, dénoncent un manque de dispositifs de sécurité adéquats. Quelques semaines plus tôt, dans la nuit du 15 au 16 février 2026, un incendie s’était déclaré dans les locaux du Ministère des Finances et du Budget, toujours à Dakar. Le feu avait été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers, sans faire de victimes.

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Les zones rurales ne sont pas épargnées par cette vague d’incendies. Le 9 mars 2026, au village de Kharakhéna, situé dans la commune de Saraya, 19 cases ont été détruites par les flammes. Les vents violents ont favorisé la propagation rapide du feu, laissant plusieurs familles sans abri. Le 3 mars, à Ndodj, dans la commune de Kahi, deux concessions ont été entièrement ravagées, avec des pertes matérielles estimées à plus d’un million de francs CFA.

Le secteur industriel a lui aussi été touché. Le 22 février 2026, un incendie s’est déclaré dans les installations de la Grande Côte Opérations, à Darou Khoudoss. Bien qu’aucune perte en vie humaine n’ait été enregistrée, les dégâts matériels ont suscité de vives inquiétudes parmi les travailleurs et les autorités locales.

Au total, entre février et mars 2026, au moins neuf incendies majeurs ont été recensés à travers le pays. Cette série noire met en évidence de nombreuses failles, notamment le manque de prévention dans les marchés et garages, les défaillances possibles des installations électriques, ainsi que l’insuffisance des équipements de lutte contre les incendies.

Face à cette situation préoccupante, les autorités sont appelées à réagir rapidement en renforçant les mesures de prévention, en améliorant les infrastructures de sécurité et en sensibilisant davantage les populations aux risques d’incendie. Sans une action urgente et coordonnée, ces drames pourraient continuer à se multiplier.

Le Sénégal se retrouve ainsi à un tournant, où la question de la sécurité des biens et des personnes devient plus que jamais une priorité nationale.

PIDvito

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