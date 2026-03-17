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Affaire “Modou G.” : Pape Cheikh Diallo confronté à des aveux accablants

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XALIMANEWS: L’affaire Pape Cheikh Diallo continue de faire grand bruit au Sénégal. Depuis février, une enquête tentaculaire menée par la Brigade de recherches (BR) de Keur Massar a déjà conduit à l’interpellation de 41 personnes, impliquées dans des accusations graves telles que l’association de malfaiteurs, le trafic de drogue, le blanchiment de capitaux, la transmission volontaire du VIH et les actes contre nature.

Le dernier arresté, un ressortissant camerounais nommé Stéphan, connu sous le pseudonyme de “Modou G.” ou “Steph”, s’est retrouvé au cœur de l’affaire en livrant des aveux explosifs. Selon les enquêteurs, il se présentait comme le proxénète attitré de Pape Cheikh Diallo, à qui il fournissait régulièrement des partenaires. Il a également reconnu avoir eu des rapports sexuels avec l’animateur à plusieurs reprises, révélant ainsi une facette intime jusque-là inconnue.

Ces aveux s’ajoutent à d’autres confessions qui esquissent le portrait d’une vie privée complexe. Avant l’arrestation de “Modou G.”, d’autres personnes avaient déjà reconnu être des amants de Pape Cheikh Diallo. Parmi elles, l’étudiant Saliou Diallo, Fallou Diop rencontré dans une salle de sport, l’agent de banque Doudou Lamine Dieng, ainsi qu’Ibrahima Magib Seck. Ce dernier a précisé qu’il avait participé à des soirées privées organisées au domicile de l’animateur, aux Mamelles.

Avec plus de 40 personnes impliquées, l’enquête révèle un réseau aux ramifications inquiétantes, mêlant proxénétisme, relations sexuelles et activités criminelles variées. La Brigade de recherches de Keur Massar poursuit ses investigations afin de démêler les fils de ce dossier sensible et potentiellement explosif pour l’opinion publique.

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L’affaire Pape Cheikh Diallo s’annonce comme l’un des scandales médiatiques les plus retentissants du moment au Sénégal, tant par la gravité des accusations que par l’ampleur du réseau révélé

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