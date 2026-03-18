« Aucun jury, aucune instance ne peut invalider le résultat d’un match définitif », Malang Diédhiou, ancien arbitre international

XALIMANEWS: L’ancien arbitre international sénégalais Malang Diédhiou a vivement contesté la décision du jury d’appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) attribuant la victoire au Maroc sur tapis vert lors de la finale de la CAN 2025. Dans un enregistrement audio rendu public, il affirme qu’il est juridiquement impossible d’invalider le résultat d’un match disputé jusqu’à son terme. Selon lui, cette décision est « intangible », insistant sur le fait qu’aucune instance ne peut revenir sur un résultat acquis sur le terrain, rappelant que le match Sénégal-Maroc a été joué jusqu’à la fin.

S’appuyant sur l’article 5 des lois du jeu, Malang Diédhiou explique que les décisions de l’arbitre liées aux faits de jeu sont sans appel et définitives, et doivent primer sur les règlements spécifiques d’une compétition. Il accuse ainsi le jury d’appel de la Confédération Africaine de Football d’avoir « sciemment » ignoré ces principes fondamentaux. Pourtant, en application de l’article 84 du règlement, la CAF a déclaré le Sénégal forfait et homologué le match sur le score de 3-0 en faveur du Maroc, annulant la première décision du jury disciplinaire qui avait validé la victoire sénégalaise tout en sanctionnant les deux équipes.

La finale de la Coupe d’Afrique des nations 2025, disputée le 18 janvier, avait été marquée par une forte tension après l’attribution d’un penalty controversé au Maroc dans les dernières secondes. Les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour protester avant de revenir terminer la rencontre, qu’ils avaient finalement remportée après prolongations. La décision de la CAF de renverser ce résultat continue de susciter une vive polémique et pourrait ouvrir la voie à un long bras de fer juridique dans le monde du football africain.