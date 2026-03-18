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Aïd al-Fitr 2026 : l’Arabie saoudite fixe officiellement la fête au vendredi 20 mars

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XALIMANEWS: L’Arabie saoudite a officiellement annoncé que la célébration de l’Aïd al-Fitr 2026 aura lieu le vendredi 20 mars. Cette décision fait suite à l’observation du croissant lunaire, marquant la fin du mois béni de Ramadan et le début du mois de Shawwal dans le calendrier hégirien.

Selon les autorités religieuses saoudiennes, le croissant lunaire n’ayant pas été aperçu dans la soirée du mercredi 18 mars, le mois de Ramadan sera complété à 30 jours. Par conséquent, le jeudi 19 mars correspondra au dernier jour de jeûne, tandis que le vendredi 20 mars sera le premier jour de la fête marquant la rupture du jeûne.

Comme chaque année, cette annonce émane de la Cour suprême saoudienne, référence en matière de détermination des dates religieuses dans le royaume. Toutefois, il est important de souligner que la date de l’Aïd peut varier d’un pays à un autre, en fonction des méthodes d’observation du croissant lunaire adoptées par les différentes autorités religieuses.

Au Sénégal, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) devra se réunir pour observer la lune et annoncer officiellement la date de la Korité. Ainsi, même si de nombreux pays pourraient s’aligner sur l’annonce saoudienne, une confirmation locale reste attendue.

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