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CAN Maroc 2025 : le Sénégal crie à l’injustice et saisit le TAS après une décision “historique” de la CAF

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XALIMANEWS: La Fédération sénégalaise de football (FSF) a vivement réagi à la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), qu’elle qualifie d’“inique, sans précédent et inacceptable”. L’instance dirigeante du football sénégalais dénonce une mesure qui, selon elle, porte atteinte à l’image et à la crédibilité du football africain.

Dans sa décision rendue le 17 mars 2026, le jury d’appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025. En application des articles 82 et 84 du règlement de la compétition, le match a été homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), suite à l’appel introduit par cette dernière.

Cette décision fait suite à l’annulation du verdict initial du jury disciplinaire de la CAF. Le jury d’appel a estimé que le droit d’être entendu de la partie marocaine n’avait pas été respecté lors de la procédure de première instance. En réexaminant le dossier, il a conclu que le comportement de l’équipe sénégalaise constituait une infraction aux dispositions réglementaires en vigueur, justifiant ainsi la sanction de forfait.

La FSF, dans son communiqué, affirme avoir pris acte de cette notification relative à l’affaire DC23316, liée au match n°52 de la CAN Maroc 2025 opposant le Sénégal au Maroc. Elle conteste fermement les conclusions du jury d’appel, estimant qu’elles sont contraires aux principes fondamentaux d’équité et de justice sportive.

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Face à cette situation, la Fédération sénégalaise de football a annoncé son intention d’engager, dans les plus brefs délais, un recours devant le Tribunal arbitral du sport. Cette juridiction internationale, basée à Lausanne, constitue l’ultime instance en matière de règlement des litiges sportifs.

La FSF entend ainsi défendre ses droits ainsi que les intérêts du football sénégalais, tout en réaffirmant son attachement aux valeurs d’intégrité, de transparence et de justice. Elle assure également qu’elle tiendra l’opinion publique informée des suites de cette procédure, dans un contexte où cette affaire suscite déjà de vives réactions à travers le continent africain.

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