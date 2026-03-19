Football africain : George Manneh Weah dénonce la décision de la Confederation of African Football sur la CAN 2025



L’ancien Ballon d’Or 1995, George Manneh Weah, est monté au créneau dans un communiqué ferme pour contester la décision de la Confederation of African Football (CAF) de retirer le titre de la CAN 2025 au Sénégal au profit du Maroc.

Dans sa déclaration, l’ancienne légende du football africain rappelle un principe fondamental du jeu : « le football doit être décidé sur le terrain ». S’appuyant sur la Loi 5 des règles du jeu de la FIFA, Weah souligne que l’arbitre est l’autorité suprême pendant un match et que ses décisions, notamment sur les faits de jeu, sont définitives.

Une décision contestée sur le plan réglementaire

Au cœur de la polémique : la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc. Selon Weah, malgré un incident marqué par un retrait temporaire des joueurs sénégalais, l’arbitre a autorisé la poursuite du match jusqu’à son terme, y compris les prolongations, validant ainsi un résultat acquis sur le terrain.

Le rapport d’après-match évoquait, selon lui, une interruption et non un forfait, avec des sanctions disciplinaires recommandées. Dans ce contexte, l’intervention a posteriori de la commission disciplinaire de la CAF est jugée injustifiée.

« Une décision prise après le coup de sifflet final ne devrait pas annuler l’autorité exercée par l’arbitre pendant la rencontre », insiste-t-il.

Une mise en garde pour l’avenir du football

Weah alerte sur les conséquences d’un tel précédent. À ses yeux, permettre à des instances administratives de revenir sur des décisions arbitrales ouvrirait la voie à une remise en cause généralisée des résultats sportifs.

« Où cela s’arrêtera-t-il ? », s’interroge-t-il, évoquant le risque de voir des décisions comme les penalties, hors-jeu ou cartons rouges reconsidérées après les matchs.

Il estime que cette affaire « ternit davantage l’image du football africain » et fragilise la confiance dans l’équité et l’intégrité des compétitions sur le continent.

Un appel au TAS et un démenti clair

Face à la situation, George Manneh Weah appelle le Court of Arbitration for Sport (TAS) à intervenir rapidement afin d’empêcher que cette décision ne fasse jurisprudence.

Enfin, l’ancien international libérien a tenu à démentir formellement des publications circulant sur les réseaux sociaux affirmant qu’il soutiendrait la décision de la CAF. Il qualifie ces informations de « totalement fausses » et met en garde contre toute utilisation abusive de son image.

Par cette prise de position, l’une des voix les plus respectées du football africain relance le débat sur la gouvernance du sport sur le continent, à un moment où la crédibilité des institutions est plus que jamais scrutée.