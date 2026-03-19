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Eid al-Fitr 2026 : rendez-vous ce vendredi à la Mosquée Oumarienne avec Thierno Madani Mountaga Tall

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XALIMANEWS: À l’occasion de la célébration de l’Eid al-Fitr, la Cellule de communication de AHBAB (Les Amis d’El Hadj Oumar) et de la RABITA a annoncé l’organisation de la prière officielle à Dakar.

Selon le communiqué, Thierno Madani Mountaga Tall, Khalife de Thierno Mountaga Tall et serviteur de la communauté oumarienne, effectuera la prière de la Korité ce vendredi à partir de 9h30 à la Mosquée Oumarienne.

La prière sera dirigée par l’Imam Thierno Saidou Mountaga Tall, dans un contexte marqué par une forte mobilisation des fidèles pour cette fête marquant la fin du mois béni de Ramadan.

Dans son message, le Khalife a adressé ses vœux les plus sincères à l’ensemble de la communauté musulmane, priant Allah d’accepter le jeûne, les prières et les actes de dévotion accomplis durant le mois sacré. Il a également imploré le Tout-Puissant de raffermir la foi des croyants, de consolider l’unité au sein de la communauté et d’accorder paix, santé et prospérité à tous.

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La communauté oumarienne, fidèle à ses traditions spirituelles, s’apprête ainsi à célébrer dans la ferveur et le recueillement cette fête majeure de l’islam.

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