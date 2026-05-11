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Sommet Africa Forward : rencontre stratégique entre Diomaye Faye et Emmanuel Macron

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XALIMANEWS: À l’Africa Forward, à l’université de Nairobi, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et le président français Emmanuel Macron se sont entretenus en marge des activités officielles du forum.

Les deux chefs d’État ont échangé sur plusieurs sujets majeurs, notamment la coopération bilatérale entre le Sénégal et la France, avec un accent sur les partenariats économiques, les investissements et les projets structurants en cours et à venir.

Les discussions ont également porté sur les grands défis mondiaux actuels, tels que la sécurité internationale, les transitions énergétiques, le développement durable et la gouvernance mondiale, dans un contexte où les pays africains cherchent à renforcer leur position dans les décisions globales.

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