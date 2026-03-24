Nouvelles révélations sur les agissements du pédocriminel français Pierre Robert au Sénégal : 16 ans de prédation présumée

XALIMANEWS: De nouvelles révélations viennent relancer l’affaire du présumé pédocriminel français Pierre Robert, arrêté en France en avril 2025 et aujourd’hui âgé de 73 ans. Selon les informations publiées par le quotidien Libération, ses activités criminelles ne seraient pas récentes et remonteraient à plusieurs années, notamment lors de ses séjours au Sénégal.

D’après les déclarations de Birame Senghor (39 ans), présenté comme l’un de ses « formateurs au sexe », Pierre Robert aurait commencé ses agissements au moins depuis 2009, alors qu’il résidait dans le quartier de la Médina, à Dakar. Le témoin affirme avoir été progressivement entraîné dans un système d’exploitation, après avoir lui-même été manipulé et transformé en objet sexuel par le suspect.

Toujours selon ce témoignage, Pierre Robert lui aurait demandé de recruter de « très jeunes garçons », mettant en place un mécanisme structuré de prédation impliquant des intermédiaires locaux. Le présumé prédateur aurait ainsi pu élargir son réseau et multiplier les victimes, dans un système reposant sur la vulnérabilité des jeunes ciblés.

Pour mener ses activités en toute discrétion, il utilisait plusieurs identités, se faisant appeler tour à tour « Pierre Robert », « Pierre-le-toubab » ou encore « Peter ». Ces pseudonymes lui auraient permis d’échapper à la vigilance et de circuler dans différents milieux sans éveiller de soupçons.

L’enquête évoque également un mode de fonctionnement basé sur des remises d’argent en espèces, des envois de fonds depuis la France et l’organisation de rencontres avec de très jeunes garçons. Ce dispositif laisse penser à l’existence d’un réseau structuré, dont les ramifications pourraient s’étendre entre la France et le Sénégal.

Selon les éléments relayés par Libération, l’ampleur du système reste difficile à mesurer à ce stade, notamment en raison du nombre potentiellement élevé de victimes. L’affaire ferait actuellement l’objet d’une instruction judiciaire dans les deux pays, avec des investigations toujours en cours.