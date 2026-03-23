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El Capo : le cheval champion du Sénégal qui domine les hippodromes

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XALIMANEWS: Dans l’univers des courses hippiques sénégalaises, certains noms s’imposent par le bruit, d’autres par les résultats. El Capo appartient à la seconde catégorie. Discret mais redoutablement efficace, ce cheval est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands champions de sa génération.

Sur la piste du Hippodrome Ndiaw Macodou Diop, temple des grandes compétitions nationales, El Capo a construit sa légende à force de performances solides et régulières. Là où d’autres brillent par éclats, lui impressionne par sa constance.

Vainqueur du prestigieux Grand Prix du Chef de l’État, El Capo s’est imposé comme une référence incontournable. Sa capacité à gérer les longues distances, notamment autour de 2650 mètres, fait de lui un cheval à part.

Son style est unique : rarement en tête dès le départ, il préfère observer, temporiser… avant de surgir dans les derniers mètres avec une accélération foudroyante. Une signature qui fait sa force et sa réputation.

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Monté à plusieurs reprises par le jockey Fallou Diop, le duo a su trouver une parfaite alchimie, mêlant intelligence de course et puissance brute.

Omar Bao Junior, l’homme derrière le champion

Derrière chaque grand cheval se cache un homme de vision. Pour El Capo, cet homme s’appelle Omar Bao Junior.

Figure respectée du milieu hippique sénégalais, Omar Bao Junior s’est imposé au fil des années comme un acteur majeur des courses. Propriétaire ambitieux et passionné, il a su bâtir une écurie compétitive, capable de rivaliser au plus haut niveau.

Avec El Capo, il ne signe pas seulement une victoire, mais une véritable réussite stratégique. Choix du cheval, préparation, encadrement : tout semble avoir été pensé avec précision.

Son nom est aujourd’hui indissociable des grandes victoires récentes, preuve de son influence croissante dans ce sport encore en quête de structuration et de reconnaissance à grande échelle.

Un symbole pour les courses hippiques sénégalaises

Au-delà des trophées, El Capo incarne une nouvelle dynamique. Celle d’un hippisme sénégalais plus compétitif, plus structuré, et capable de produire des champions d’envergure.

Dans les tribunes comme chez les parieurs, son nom suscite respect et admiration. Car El Capo ne gagne pas seulement des courses : il marque son époque.

Entre puissance, intelligence et régularité, El Capo s’impose comme un véritable roi silencieux. Et derrière lui, Omar Bao Junior confirme son statut d’homme clé du paysage hippique national.

Une alliance qui continue d’écrire, course après course, l’une des plus belles pages des hippodromes sénégalais.

PIDvito

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